Энтузиаст запустил игру Doom на смарт-кольце

«Я раздобыл несколько маленьких батареек для LEGO-компьютера, и мне нужно было их опробовать. Почему бы не на кольце? Оно представляет собой печатную плату, которую я сломал по четырем линиям, чтобы поместить ее в оправу», — заявил Ancient.