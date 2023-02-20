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1 час назад

Энтузиаст запустил игру Doom на смарт-кольце

Газета.Ru

Блогер под никнеймом Ancient запустил классический шутер Doom на умном кольце. Ролик с демонстрацией работы игры опубликован на YouTube-канале энтузиаста.

Энтузиаст запустил игру Doom на смарт-кольце
Фото: YouTube/AncientYouTube/Ancient

Смарт-кольцо является самодельным — оно представляет собой печатную плату, помещенную в округлый корпус.

«Я раздобыл несколько маленьких батареек для LEGO-компьютера, и мне нужно было их опробовать. Почему бы не на кольце? Оно представляет собой печатную плату, которую я сломал по четырем линиям, чтобы поместить ее в оправу», — заявил Ancient.

Своим результатом энтузиаст оказался недоволен — по его словам, гаджет вышел очень «хрупким», а во время инкапсуляции связь с устройством постоянно терялась. Блогер намерен продолжать свои испытания, но в следующий раз более тщательно продумать схему размещения платы в оправе.

Doom — серия компьютерных игр в жанре шутера от первого лица. Серия насчитывает 5 основных игр, первая из которых вышла в 1993 году.

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