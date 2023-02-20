Артбук по The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom слили в Сеть

В сеть раньше времени просочился японский артбук по The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, который входит в состав коллекционного издания.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

На слитых страницах (их больше 200) можно увидеть Линка и других персонажей, разные костюмы, противников и живописное окружение. Каких-то крупных спойлеров замечено не было.

Пользователь, ответственный за утечку, утверждает, что изображениями с ним поделился хороший друг. Многие издания отмечают, что артбук действительно кажется реальным.