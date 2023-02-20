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14 минут назад

Похоже, что артбук по The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom уже слили в сеть

Игромания.ру

В сеть раньше времени просочился японский артбук по The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, который входит в состав коллекционного издания.

Артбук по The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom слили в Сеть
Фото: Игромания.руИгромания.ру

На слитых страницах (их больше 200) можно увидеть Линка и других персонажей, разные костюмы, противников и живописное окружение. Каких-то крупных спойлеров замечено не было.

Пользователь, ответственный за утечку, утверждает, что изображениями с ним поделился хороший друг. Многие издания отмечают, что артбук действительно кажется реальным.

Сама The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom выходит 12 мая эксклюзивно на Nintendo Switch. Игра стоит 69,99 долларов вместо стандартных 59,99 и имеет поддержку русского языка. А ещё Tears of the Kingdom стала самой «тяжёлой» игрой Nintendo для Switch.

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