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21 минуту назад

Слух: в сеть утекли планы Activision на Call of Duty и некий проект «Юпитер»

Игромания.ру

В сети распространяется слух о возможной декабрьской утечке данных Activision, которая содержит некоторую информацию о грядущем контенте для Call of Duty и неизвестном проекте «Юпитер».

В Сеть утекли планы Activision на Call of Duty
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Сообщается, что документы якобы раскрывают расписание сезонов CoD на этот год, которое выглядит следующем образом:

  • сезон 3 — с 15 марта по 15 мая;
  • сезон 4 — с 15 мая по 16 июля;
  • сезон 5 сезон — неизвестно;
  • сезон 6 сезон — с 15 сентября по 8 ноября.

Что касается внутриигрового контента для Call of Duty, то в этом году ожидаются:

семь «основных карт», некоторые из которых, вероятно, будут содержать переработанные версии старых карт;

событие Haunting of Saba на Хэллоуин;

по одному «лицензированному» оперативнику на каждый сезон — кроссоверы или другая коллаборация;

начиная с третьего сезона, будет больше перестрелок, спецопераций, рейдов и событий первого уровня;

в четвёртом сезоне появится одна «небольшая карта», напоминающая Shipment;

как минимум ещё 240 бандлов — по 70 на сезон.

Кроме того, в возможной утечке упоминается несколько дат, связанных с проектом «Юпитер». Под этим названием как предполагают некоторые, может скрываться следующая полноценная часть Call of Duty. Представленные ниже даты могут означать циклы разработки или какие-то релизные окна:

  • с 7 по 28 апреля — «Юпитер GL4»;
  • с 26 мая по 2 июня — «Юпитер Альфа»;
  • с 9 по 30 июня — «Юпитер GL5».

Напомним, что всё это неподтверждённая информация. Если окажется, что в сеть действительно слили реальные данные, то Activision, которая не сообщала об утечке, вполне могла изменить свои планы.

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