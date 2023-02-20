В Сеть утекли планы Activision на Call of Duty

В сети распространяется слух о возможной декабрьской утечке данных Activision, которая содержит некоторую информацию о грядущем контенте для Call of Duty и неизвестном проекте «Юпитер».
Сообщается, что документы якобы раскрывают расписание сезонов CoD на этот год, которое выглядит следующем образом:
Что касается внутриигрового контента для Call of Duty, то в этом году ожидаются:
семь «основных карт», некоторые из которых, вероятно, будут содержать переработанные версии старых карт;
событие Haunting of Saba на Хэллоуин;
по одному «лицензированному» оперативнику на каждый сезон — кроссоверы или другая коллаборация;
начиная с третьего сезона, будет больше перестрелок, спецопераций, рейдов и событий первого уровня;
в четвёртом сезоне появится одна «небольшая карта», напоминающая Shipment;
как минимум ещё 240 бандлов — по 70 на сезон.
Кроме того, в возможной утечке упоминается несколько дат, связанных с проектом «Юпитер». Под этим названием как предполагают некоторые, может скрываться следующая полноценная часть Call of Duty. Представленные ниже даты могут означать циклы разработки или какие-то релизные окна:
Напомним, что всё это неподтверждённая информация. Если окажется, что в сеть действительно слили реальные данные, то Activision, которая не сообщала об утечке, вполне могла изменить свои планы.