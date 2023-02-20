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42 минуты назад

Утечка российского шутера Atomic Heart только увеличила продажи игры в Steam

Ferra.ru

Накануне в Сеть слили играбельный билд долгожданного российского шутера Atomic Heart.

Утечка российской Atomic Heart увеличила продажи игры в Steam
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Изначально предполагалось, что это может негативно повлиять на продажи игры, т.к. ещё на этапе закрытых демонстраций ходили слухи о посредственном качестве проекта.

Но внезапно пользователи, скачавшие Atomic Heart, явно остались довольны тем, что создала студия Mundfish. По крайней мере, это объясняет увеличение продаж игры по всему миру:

Ferra.ru

Напомним, что шутер находится в разработке уже несколько лет и создаётся российскими разработчиками для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Релиз тайтла состоится уже завтра, 21 февраля. Для подписчиков сервиса Xbox Game Pass игра будет доступна бесплатно уже на самом старте.

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