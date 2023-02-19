Игра Hogwarts Legacy сохранила лидерство по продажам в Steam

Игра Hogwarts Legacy сохраняет лидерство по продажам в Steam, сообщает портал "Чемпионат".

Фото: hogwartslegacy.com hogwartslegacy.com

В период с 13 по 19 февраля топ-10 самых продаваемых игр и устройств магазина Steam по выручке возглавила игра Hogwarts Legacy по "Гарри Поттеру".

"Hogwarts Legacy по "Гарри Поттеру" сохранила лидерство, расширенная версия приключения заняла вторую строчку. На третьей – портативная Steam Deck", – отмечается в сообщении.

На портале отметили, что на пятом и шестом месте расположился новый экшен Wild Hearts, который выпустила японская студия Omega Force. Седьмое место досталось –Destiny 2: Lightfall.

На восьмом оказался бывший эксклюзив для PlayStation 5 – игра Returnal. Девятое досталось – CS:GO. И замкнул десятку симулятор по градостроению Pharaoh: A New Era.

Ранее сообщалось, что в игре Hogwarts Legacy будет невозможно завести романтические отношения с кем-либо из героев.