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23 минуты назад

Разработчики Atomic Heart предупреждают о спойлерах в сети

Игромания.ру

Издательство Focus Entertainment и команда Mundfish выпустили обращение к игрокам, ожидающим релиз Atomic Heart. Напомним, игра выйдет уже послезавтра на PlayStation, Xbox и PC, а здесь можно увидеть точное время релиза.

Разработчики Atomic Heart предупреждают о спойлерах в сети
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Разработчики призывают всех тех, кто пройдёт игру первыми, не спойлерить её другим. А чтобы вы сами заранее не узнали спойлер, рекомендуют настроить фильтр (речь прежде всего о Twitter), добавив в него слова вроде «П3», «Петров», «Сеченов», «Лариса», «Баба Зина» и/или «Коллектив», чтобы сообщения с ними не попадали вам в ленту.

Предупреждение кажется особенно актуальным на фоне новостей о том, что в сеть, вероятно, утекла дебаг-сборка Atomic Heart. Судя по всему, это рабочая версия игры, которой как минимум один месяц (или же и вовсе датированная ноябрём 2022 года).

Напомним, сами обзоры игры должны появиться уже завтра в 16:00 МСК. Надеемся, к этому времени успеем и мы.

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