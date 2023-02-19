Разработчики Atomic Heart предупреждают о спойлерах в сети

Издательство Focus Entertainment и команда Mundfish выпустили обращение к игрокам, ожидающим релиз Atomic Heart. Напомним, игра выйдет уже послезавтра на PlayStation, Xbox и PC, а здесь можно увидеть точное время релиза.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Разработчики призывают всех тех, кто пройдёт игру первыми, не спойлерить её другим. А чтобы вы сами заранее не узнали спойлер, рекомендуют настроить фильтр (речь прежде всего о Twitter), добавив в него слова вроде «П3», «Петров», «Сеченов», «Лариса», «Баба Зина» и/или «Коллектив», чтобы сообщения с ними не попадали вам в ленту.

Предупреждение кажется особенно актуальным на фоне новостей о том, что в сеть, вероятно, утекла дебаг-сборка Atomic Heart. Судя по всему, это рабочая версия игры, которой как минимум один месяц (или же и вовсе датированная ноябрём 2022 года).