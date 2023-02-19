В свежем трейлере Witchfire разработчики рассказали о стрельбе

Разработчик отмечает, что оружие в Witchfire не просто позволяет уничтожать врагов на расстоянии, но и даёт стреляющему, охотнику на ведьм, определённые бонусы. Например, критические попадания из оружия «Голод» дают усиленные выстрелы после перезарядки: чем больше «критов», тем больше мощных выстрелов. И это только первый уровень улучшения «Голода». На третьем, например, можно и вовсе заморозить противников.