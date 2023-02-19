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20 минут назад

В свежем трейлере Witchfire разработчики рассказали о стрельбе

Игромания.ру

Создатели Witchfire поделились свежим геймплейным трейлером, посвящённым тому, как в шутере реализована механика стрельбы. А на фоне можно услышать творческого руководителя студии The Astronauts Адриана Хмеларца.

В свежем трейлере Witchfire разработчики рассказали о стрельбе
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Разработчик отмечает, что оружие в Witchfire не просто позволяет уничтожать врагов на расстоянии, но и даёт стреляющему, охотнику на ведьм, определённые бонусы. Например, критические попадания из оружия «Голод» дают усиленные выстрелы после перезарядки: чем больше «критов», тем больше мощных выстрелов. И это только первый уровень улучшения «Голода». На третьем, например, можно и вовсе заморозить противников.

Witchfire, над которой трудятся авторы Painkiller, Bulletstorm и The Vanishing of Ethan Carter, планируют выпустить в раннем доступе в этом году.

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