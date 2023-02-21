Google запустила бета-тестирование игрового сервиса

Накануне Google объявила о запуске публичной бета-версии Google Play Games для ПК. Новая возможность позволяет пользователям получить доступ к более чем сотне мобильных игр на ПК.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Причём поисковый гигант оптимизировал всё таким образом, чтобы игры поддерживали управление с помощью клавиатуры и мыши. Помимо этого, пользователи могут переносить свой прогресс на разные платформы, используя единый аккаунт.

На данный момент доступ к сервису имеют аккаунты из Австралии, Бразилии, Канады, Гонконга, Индонезии, Малайзии, Мексики, Республики Корея, Сингапура, Таиланда, Тайваня и Филиппин. В будущем планируется глобальный релиз.