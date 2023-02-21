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23 минуты назад

Мобильные игры больше не мобильные: теперь игры из магазина Google Play могут установить на ПК все желающие

Ferra.ruиещё 2

Накануне Google объявила о запуске публичной бета-версии Google Play Games для ПК. Новая возможность позволяет пользователям получить доступ к более чем сотне мобильных игр на ПК.

Google запустила бета-тестирование игрового сервиса
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Причём поисковый гигант оптимизировал всё таким образом, чтобы игры поддерживали управление с помощью клавиатуры и мыши. Помимо этого, пользователи могут переносить свой прогресс на разные платформы, используя единый аккаунт.

На данный момент доступ к сервису имеют аккаунты из Австралии, Бразилии, Канады, Гонконга, Индонезии, Малайзии, Мексики, Республики Корея, Сингапура, Таиланда, Тайваня и Филиппин. В будущем планируется глобальный релиз.

Отметим также, что пока что сервис тестируется на Windows — о совместимости с macOS пока не сообщается. Минимальные системные требования для бета-версии Google Play Games включают процессор с 4 физическими или 8 логическими ядрами, 8 ГБ оперативной памяти, 10 ГБ SSD и графический ускоритель, например, Intel UHD Graphics 630 или лучше.

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