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39 минут назад

Пиратку Atomic Heart слили в Сеть за два дня до релиза

Cq.ru

За пару дней до релиза Atomic Heart в Сеть слили пиратскую версию тайтла без DRM-защиты, да еще и с дебаг-меню. Вероятно, разработчики пользовались ей для проверки игры.

Пиратку Atomic Heart слили в Сеть за два дня до релиза
Фото: Cq.ruCq.ru

Автор утечки опубликовал файлы Atomic Heart на форуме breached.vc и заявил, что получил их еще неделю назад. В качестве подтверждения своих слов он прикрепил скриншот из игры, на котором можно заметить «Debug menu».

В комментариях пользователи отмечают, что это не финальная сборка игры, и в ней достаточно много багов. Многие предпочитают не рисковать, дождаться релиза Atomic Heart и получить официальную версию тайтла в подписке Xbox Game Pass.

Atomic Heart выйдет 21 февраля на ПК, Xbox Series, Xbox One, PS5 и PS4. Ранее фанаты вычислили примерный рост роботов-близняшек из игры.

Мы осуждаем пиратство. Информация в материале предоставлена исключительно для ознакомления. Слитые файлы могут содержать вредоносные программы.

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