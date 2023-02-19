Пиратку Atomic Heart слили в Сеть за два дня до релиза

За пару дней до релиза Atomic Heart в Сеть слили пиратскую версию тайтла без DRM-защиты, да еще и с дебаг-меню. Вероятно, разработчики пользовались ей для проверки игры.

Автор утечки опубликовал файлы Atomic Heart на форуме breached.vc и заявил, что получил их еще неделю назад. В качестве подтверждения своих слов он прикрепил скриншот из игры, на котором можно заметить «Debug menu».

В комментариях пользователи отмечают, что это не финальная сборка игры, и в ней достаточно много багов. Многие предпочитают не рисковать, дождаться релиза Atomic Heart и получить официальную версию тайтла в подписке Xbox Game Pass.

Atomic Heart выйдет 21 февраля на ПК, Xbox Series, Xbox One, PS5 и PS4. Ранее фанаты вычислили примерный рост роботов-близняшек из игры.