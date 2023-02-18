В Diablo 4 дадут сыграть уже в марте

Во время теста дадут пройти пролог и весь первый акт — как основной сюжет, так и дополнительные задания. А теперь их будет предостаточно, поскольку структура Diablo 4 значительно отличается от предшественников. Как раз во время тестов будет возможность увидеть все нововведения — их ожидается предостаточно.