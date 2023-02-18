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1 час назад

Team17 показала игровой процесс ретро-приключения Killer Frequency

Игромания.ру

Летом прошлого года студия Team17 анонсировала приключенческий симулятор Killer Frequency. А теперь выпустила новый трейлер с показом игрового процесса будущего комедийного хоррора.

Team17 показала игровой процесс ретро-приключения Killer Frequency
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Игрокам предстоит попасть на радиостанцию городка Галлоус-Крик в 1980-е годы. Ведущий ночной радиопрограммы Форрест Нэш здесь один, и вскоре оказывается, что в городе орудует серийный убийца. Все жители в опасности, но более всех — наш ди-джей, который назван главной целью преступника.

Разработчики наполнили здание радиостанции массой убедительных деталей и интерактивных предметов. Мы сможем изучать их и активно использовать — к примеру, поставив любимую кассету. Но главным будет общение со слушателями и попытки разгадать личность таинственного убийцы.

Killer Frequency должна вскоре выйти в Steam. Готовится также версия для виртуального устройства Quest 2.

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