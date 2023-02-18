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50 минут назад

К ролевой стратегии For The King 2 выпустили синематик «Сопротивление»

Игромания.ру

Студия IronOak Games и издательство Curve Games выпустили новый трейлер к будущей пошаговой RPG с элементами рогалика For The King II. На этот раз нам показали кинематографическое видео, посвящённое тому, как в королевстве Фарул поднимается сопротивление власти деспотичной королевы.

К ролевой стратегии For The King 2 выпустили синематик «Сопротивление»
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Игрокам предстоит собрать отряд отважных выскочек с уникальными навыками, чертами и параметрами, и повести их на борьбу. Если путь покажется трудным, всегда можно прибегнуть к помощи друзей в сетевом и локальном кооперативе.

Действие For The King II разворачивается через двадцать лет после событий первой игры. Разработчики обещают массу новшеств, но пока что игра находится в разработке и ряд аспектов может измениться ко времени релиза. Он должен состояться в этом году на РС.

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