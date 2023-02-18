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3 часа назад

Калининградская студия Tortuga Team выпустила Knights of Braveland

Игромания.ру

Независимая калининградская студия Tortuga Team объявила о релизе нового проекта из знаменитой вселенной Braveland. Ролевой боевик с элементами рогалика Knights of Braveland уже доступен в Steam.

Калининградская студия Tortuga Team выпустила Knights of Braveland
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Игрокам предстоит восстановить Гильдию Героев, для этого победив целый ряд разнообразных злодеев. И делать это можно как в одиночку, так и в кооперативе: до четырёх игроков может объединиться как через онлайн, так и на разделённом экране.Благодаря процедурной генерации каждый забег расскажет нам уникальную историю. А разнообразию игрового процесса послужат сотни предметов экипировки и видов оружия. Вдобавок мы сможем обустроить собственный замок, что даст нам дополнительные бонусы в сражениях.

Купить Knights of Braveland можно за 340 рублей с релизной скидкой. Тем, кто желает поддержать российских разработчиков, предлагается купить специальный набор за 200 рублей: в него включили саундтрек, новых героев и дополнительные виды оружия.В Steam игра получает в основном положительные отзывы, её рекомендует 78% покупателей.

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