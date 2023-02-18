Калининградская студия Tortuga Team выпустила Knights of Braveland

Игрокам предстоит восстановить Гильдию Героев, для этого победив целый ряд разнообразных злодеев. И делать это можно как в одиночку, так и в кооперативе: до четырёх игроков может объединиться как через онлайн, так и на разделённом экране.Благодаря процедурной генерации каждый забег расскажет нам уникальную историю. А разнообразию игрового процесса послужат сотни предметов экипировки и видов оружия. Вдобавок мы сможем обустроить собственный замок, что даст нам дополнительные бонусы в сражениях.