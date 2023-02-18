Хакершу Empress наказали за создание «пиратской» версии игры Hogwarts Legacy

Администрация форума Reddit заблокировала основной аккаунт хакерши Empress, которая специализируется на взломе популярных ПК-игр. Об этом Empress сообщила в своем Telegram-канале. Хакерша считает, что бан связан с ее работой над созданием «пиратской» копии Hogwarts Legacy.

«Я вернулась к своей старой учетной записи [на Reddit] и создала новую. Но это не значит, что скоро их не постигнет та же участь», – написала Empress.

Также хакерша поделилась рассуждениями о том, что бан на Reddit может быть намеком на то, что ей пора искать новую платформу для освещения своей деятельности. В качестве главной альтернативы Empress рассматривает Telegram. Администраторов Reddit она назвала «отвратительными трусами».

«О своем окончательном решении я сообщу позже, а пока посмотрим, что будет делать Reddit дальше», – написала Empress.

О своей работе над взломом Hogwarts Legacy хакерша объявила 15 февраля. По ее словам, процесс находится на финальной стадии – у Empress уже есть тестовая сборка игры, которая стабильно работает без встроенной антипиратской защиты Denuvo.