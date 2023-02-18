В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 74.76EUR 79.61
Войти в почту
53 минуты назад

Хакершу Empress наказали за создание «пиратской» версии игры Hogwarts Legacy

Газета.Ru

Администрация форума Reddit заблокировала основной аккаунт хакерши Empress, которая специализируется на взломе популярных ПК-игр. Об этом Empress сообщила в своем Telegram-канале. Хакерша считает, что бан связан с ее работой над созданием «пиратской» копии Hogwarts Legacy.

Хакершу Empress наказали за создание «пиратской» версии игры Hogwarts Legacy
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Я вернулась к своей старой учетной записи [на Reddit] и создала новую. Но это не значит, что скоро их не постигнет та же участь», – написала Empress.

Также хакерша поделилась рассуждениями о том, что бан на Reddit может быть намеком на то, что ей пора искать новую платформу для освещения своей деятельности. В качестве главной альтернативы Empress рассматривает Telegram. Администраторов Reddit она назвала «отвратительными трусами».

«О своем окончательном решении я сообщу позже, а пока посмотрим, что будет делать Reddit дальше», – написала Empress.

О своей работе над взломом Hogwarts Legacy хакерша объявила 15 февраля. По ее словам, процесс находится на финальной стадии – у Empress уже есть тестовая сборка игры, которая стабильно работает без встроенной антипиратской защиты Denuvo.

Ранее «Газета.Ru» писала о том, что энтузиасты создали мод для Hogwarts Legacy, который позволяет раздевать женских персонажей игры.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий