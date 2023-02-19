Инсайдер раскрыл линейку игр, которые должны быть на шоу Ubisoft на E3 2023

На этой неделе Ubisoft сообщила о намерении посетить E3 2023. Инсайдер Том Хендерсон, предполагая, что издатель сфокусируется на проектах, которые выйдут в течение года, сообщил об играх, которые покажут на июньском шоу:

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Just Dance 2024;

Assassin’s Creed Mirage;

Assassin’s Creed Nexus;

The Division Heartland;

XDefiant; Avatar: Frontiers of Pandora;

Skull and Bones; The Crew: Motorfest;

Второе дополнение для Mario + Rabbids Sparks of Hope (первое дополнение The Tower of Doom выпустят уже в скором времени).

Соответственно, Assassin’s Creed Red о феодальной Японии и Assassin’s Creed Hexe о средневековой охоте на ведьм должны показать позже, зато на E3 могут представить некую одиночную игру в рамках «заброшенной» франшизы, и это не Reyman. Вполне вероятно, что на шоу ожидаются и мобильные игры вроде Assassin’s Creed Jade, The Division Mobile и Rainbow 6 Mobile.

Конечно, у издателя есть и крупные проекты вроде Beyond Good and Evil 2, ремейка Splinter Cell и Far Cry 7, но Хендерсон в лучшем случае ожидает их кинематографичные трейлеры.