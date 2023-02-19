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1 час назад

Инсайдер раскрыл линейку игр, которые должны быть на шоу Ubisoft на E3 2023

Игромания.руиещё 1

На этой неделе Ubisoft сообщила о намерении посетить E3 2023. Инсайдер Том Хендерсон, предполагая, что издатель сфокусируется на проектах, которые выйдут в течение года, сообщил об играх, которые покажут на июньском шоу:

Инсайдер раскрыл линейку игр, которые должны быть на шоу Ubisoft на E3 2023
Фото: Игромания.руИгромания.ру
  • Just Dance 2024;
  • Assassin’s Creed Mirage;
  • Assassin’s Creed Nexus;
  • The Division Heartland;
  • XDefiant; Avatar: Frontiers of Pandora;
  • Skull and Bones; The Crew: Motorfest;
  • Второе дополнение для Mario + Rabbids Sparks of Hope (первое дополнение The Tower of Doom выпустят уже в скором времени).

Соответственно, Assassin’s Creed Red о феодальной Японии и Assassin’s Creed Hexe о средневековой охоте на ведьм должны показать позже, зато на E3 могут представить некую одиночную игру в рамках «заброшенной» франшизы, и это не Reyman. Вполне вероятно, что на шоу ожидаются и мобильные игры вроде Assassin’s Creed Jade, The Division Mobile и Rainbow 6 Mobile.

Конечно, у издателя есть и крупные проекты вроде Beyond Good and Evil 2, ремейка Splinter Cell и Far Cry 7, но Хендерсон в лучшем случае ожидает их кинематографичные трейлеры.

Сама E3 2023, напомним, должна пройти в период с 13 по 16 июня.

Игры,Том Хендерсон,
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