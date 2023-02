Инсайдер раскрыл линейку игр, которые должны быть на шоу Ubisoft на E3 2023

Соответственно, Assassin’s Creed Red о феодальной Японии и Assassin’s Creed Hexe о средневековой охоте на ведьм должны показать позже, зато на E3 могут представить некую одиночную игру в рамках «заброшенной» франшизы, и это не Reyman. Вполне вероятно, что на шоу ожидаются и мобильные игры вроде Assassin’s Creed Jade, The Division Mobile и Rainbow 6 Mobile.

Конечно, у издателя есть и крупные проекты вроде Beyond Good and Evil 2, ремейка Splinter Cell и Far Cry 7, но Хендерсон в лучшем случае ожидает их кинематографичные трейлеры.