В коробочных версиях Redfall не будет диска с игрой

Как заметили пользователи ResetEra, на сайте Bethesda указано, что в коробочные издания Redfall для Xbox будут включены коды игры для Xbox Play Anywhere. Их использование позволит играть как на консоли Microsoft, так и на РС. Но при этом игру придётся скачивать. А издания для РС будут включать код Steam.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Судя по всему, в коробочные издания не планируется добавлять диски с игрой. Это не особо распространённая практика, в частности, по такой модели выходила в прошлом году God of War Ragnarok. Зачастую без твёрдого носителя сторонние студии выпускают игры для Nintendo Switch.

Как мы помним, недавно стало известно, что вампирский боевик Redfall даже в режиме одиночного прохождения будет требовать подключения к сети. Вдобавок игрокам потребуется залогиниться в аккаунт Bethesda.net, а для кооперативного режима придётся оплатить подписку Xbox Live Gold.