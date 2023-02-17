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24 минуты назад

Atomic Heart рекламируют через стримеров Dota 2

Чемпионат.com

Известный комментатор и аналитик Dota 2 Ярослав NS Кузнецов сообщил, что на его канале пройдёт ивент-презентация перед релизом Atomic Heart.

Atomic Heart рекламируют через стримеров Dota 2
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

В анонсе отмечается, что Ярослав вместе с гостями познакомится с персонажами новой игры, а также «пройдёт полный цикл испытаний на ловкость, сообразительность, физическую подготовку и эрудицию».

Зрители стрима смогут выбрать стримера, который лучше других справится с задачами от разработчиков и первым сыграет в Atomic Heart в прямом эфире.

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Примечательно, что среди приглашённых гостей не так много игровых стримеров. Например, сам Ярослав по большей части комментирует матчи Dota 2, Recrent стримит соревновательные шутеры, а Frametamer проводит трансляции в разделе «Общение».

В ивенте также примут участие Дмитрий Ликс, guit88man, Snailkick, Вика Картер и des0ut. Трансляция события начнётся 20 февраля в 13:30 на Twitch-канале NS.

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