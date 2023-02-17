В России начали принимать предзаказы на Diablo IV и новую Zelda для консолей

В интернет-магазине «Бука» открыли предзаказ на дисковые издания консольных игр Diablo IV и The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Их стоимость составила 8 тыс. руб., сообщает портал DTF.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Отмечается, что ценник на базовые издания физических копий Diablo IV и новой части The Legend of Zelda превышает стоимость большинства крупнобюджетных проектов. Например, в том же магазине Dead Space Remake предлагался за 7 тыс. руб., а Hogwarts Legacy и Forspoken — за 6,5 тыс. руб. Причем сейчас купить игру по вселенной Гарри Поттера можно еще дешевле.

Как заметили пользователи сети, это не первый случай, когда в «Буке» консольные игры продаются за 8 тыс. руб. В качестве примера приводится Star Wars Jedi: Survivor, на которую не так давно открыли предзаказ по аналогичной цене.