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18 минут назад

В России начали принимать предзаказы на Diablo IV и новую Zelda для консолей за 7999 рублей

Газета.Ru

В интернет-магазине «Бука» открыли предзаказ на дисковые издания консольных игр Diablo IV и The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Их стоимость составила 8 тыс. руб., сообщает портал DTF.

В России начали принимать предзаказы на Diablo IV и новую Zelda для консолей
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Отмечается, что ценник на базовые издания физических копий Diablo IV и новой части The Legend of Zelda превышает стоимость большинства крупнобюджетных проектов. Например, в том же магазине Dead Space Remake предлагался за 7 тыс. руб., а Hogwarts Legacy и Forspoken — за 6,5 тыс. руб. Причем сейчас купить игру по вселенной Гарри Поттера можно еще дешевле.

Как заметили пользователи сети, это не первый случай, когда в «Буке» консольные игры продаются за 8 тыс. руб. В качестве примера приводится Star Wars Jedi: Survivor, на которую не так давно открыли предзаказ по аналогичной цене.

Релиз Diablo IV ожидается 6 июня 2023 года, а The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom выйдет 12 мая.

Игры,Гарри Поттер,
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