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27 минут назад

Atomic Heart выйдет в России ночью 21 февраля

Газета.Ru

Focus Entertainment, издатель видеоигры Atomic Heart, опубликовал на своей странице в Twitter "дорожную карту" выхода шутера по всему миру. Причем на карте, опубликованной Focus Entertainment, говорится о релизе игры в Steam в 1:00 по московскому времени, где игра, как сообщалась ранее, будет недоступна для жителей СНГ. Судя по доступному на странице Atomic Heart в VK Play таймеру, игра выйдет в магазине 21 февраля в 2 часа ночи. Также издатель анонсировал время выхода Atomic Heart на консолях. В России релиз состоится в 0:01 по московскому времени. Примечательно, что официально купить игру в российском регионе будет невозможно в связи с приостановкой продаж в PS Store и Microsoft Store для Xbox. Действие Atomic Heart разворачивается в альтернативном СССР 1950-х годов. Игрокам предстоит взять управление за майора Нечаева, которому нужно будет узнать, из-за чего роботы вышли из строя и захватили предприятие "3826", и противостоять им. Ранее "Газета.Ru" рассказывала, что звезда "Сверхъестественного" Дженсен Эклс сыграл майора Нечаева в трейлере Atomic Heart.

Atomic Heart выйдет в России ночью 21 февраля
Фото: Газета.RuГазета.Ru
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