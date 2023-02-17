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34 минуты назад

Don't Nod выпускает новый пакет акций на общую сумму 40 миллионов евро

Игромания.руиещё 1

Независимая французская студия Don't Nod объявила, что увеличивает свой капитал примерно на 40 миллионов евро. Добиться этого она собирается выпуском новой партии акций стоимостью в 10 евро за штуку.

Don't Nod выпускает новый пакет акций на общую сумму 40 миллионов евро
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Китайская компания Tencent Holdings Limited, которая более двух лет владеет акциями Don't Nod, уже взяла на себя обязательство подписаться на пакет акций на сумму не менее 35 миллионов евро через свою дочернюю компанию Proxima Beta Europe BV.

Дополнительные средства должны помочь реализацию стратегии развития Don't Nod: после 2025 года студия намерена закрепить свой успех как создателя масштабных ролевых боевиков. Один из успешных проектов этого жанра уже вышел, и это Vampyr, а в 2023 году студия выпускает Banishers: Ghosts of New Eden.

Don't Nod известна как создатель Remember Me, Life Is Strange, Tell Me Why и Twin Mirror.

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