Don't Nod выпускает новый пакет акций на общую сумму 40 миллионов евро

Дополнительные средства должны помочь реализацию стратегии развития Don't Nod: после 2025 года студия намерена закрепить свой успех как создателя масштабных ролевых боевиков. Один из успешных проектов этого жанра уже вышел, и это Vampyr, а в 2023 году студия выпускает Banishers: Ghosts of New Eden.

Don't Nod известна как создатель Remember Me, Life Is Strange, Tell Me Why и Twin Mirror.