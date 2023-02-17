Разработчики The Dark Pictures: Switchback VR рассказали про игровой процесс

Разработчики из Supermassive Games поделились подробностями об игровом процессе предстоящего хоррора The Dark Pictures: Switchback VR.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Игрокам предстоит оказаться в вагончике адского аттракциона, путь которого проходит сквозь разные кошмары. Сюжетная завязка заключена в том, что персонаж едет навестить свою сестру на поезде, но попадает в аварию. Также между уровнями будут заставки, где можно увидеть, как спасатели пытаются спасти людей из горящего вагона.

Технологии PlayStation VR2 позволили реализовать множество механик, способствующих погружению. Самые обычные это адаптивные триггеры и ощущение отдачи от оружия. Но шлем виртуальной реальности позволяет следить за положением глаз, поэтому разработчики добавили врагов, которые двигаются только тогда, когда игрок моргает.

Вибрации шлема позволят ощутить ветер, скорость движущегося поезда и другие эффекты. Выделяют и пространственный звук: он сможет вогнать в ужас, особенно когда вокруг будет несколько врагов.

На некоторых уровнях будет вариативность прохождения. На железнодорожном перепутье можно выбрать ветку, которая ведёт к разным локациям. Разработчики назвали несколько: заброшенный дом, закусочная на трассе, кладбище черепов и «мир крови».