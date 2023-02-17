Что нужно знать про обновление 3.5 для Genshin Impact

Разработчики Genshin Impact провели традиционную прямую трансляцию на Twitch, в рамках которой раскрыли детали предстоящего обновления 3.5.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Патч выйдет 1 марта 2023 года и будет содержать двух новых персонажей, а также новую главу сюжета.

Видео доступно на YouTube-канале HoYoverse. Права на видео принадлежат HoYoverse.

Новые персонажи — Дехья и Мика

В следующей версии игры в Genshin Impact будут добавлены два играбельных персонажа.

Дехья — наёмник из группировки пустынников, знакомая нам по основному сюжету. Владеет элементом пиро (огонь) и двуручным мечом, ориентирована на урон.

Мика — геодезист из Мондштадта, всегда готовый прийти на помощь товарищам в любом деле. Крио-персонаж (лёд) с копьём, которого можно использовать как героя поддержки.

HOYOVERSE

Баннеры в Genshin Impact 3.5

Как обычно, после выхода патча будут доступны молитвы событий, которые разделят на два этапа.

С 1 марта можно будет получить Дехью и Сайно.

Примерно с 22 марта — Мика, Камисато Аяка и Шэнь Хэ.

С патча 3.6 Дехья появится в стандартном баннере, доступном в любое время.

Предстоящие события и квесты

Продолжение сюжета будет связано с Дайнслейфом и расскажет больше о пустыне.

Новый персонаж Дехья получит отдельное задание легенд.

В заданиях отдельных персонажей также появится встреча с Фарузан.

HOYOVERSE Основным ивентом станет Праздник Ветряных цветов в Мондштадте, на который прибудут разные персонажи из других регионов. Там будет несколько мини-игр, за которые можно будет получить награды.

Также будет возвращён мини-ивент с чайником, где нужно будет собирать и вовремя добавлять в смесь ресурсы.

Событие с плесенниками, которое по механике напоминает жанр игр Auto Chess.

Ивент с боевой ареной.

Другие нововведения