Вышел релизный трейлер Horizon Call of the Mountain

На официальном канале PlayStation появился новый трейлер Horizon Call of the Mountain. Он приурочен к скорому релизу и демонстрирует кадры из разных участков игры.

Главному герою придётся освежиться от того, что Элой обольёт его водой. Также показали много машин, детализацию которых специально адаптировали для осмотра в виртуальной реальности. Как и в основных проектах серии, игроки посетят различные биомы: в трейлере показали джунгли и заснеженные горы.