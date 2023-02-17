Вышел релизный трейлер Horizon Call of the Mountain

На официальном канале PlayStation появился новый трейлер Horizon Call of the Mountain. Он приурочен к скорому релизу и демонстрирует кадры из разных участков игры.
Главному герою придётся освежиться от того, что Элой обольёт его водой. Также показали много машин, детализацию которых специально адаптировали для осмотра в виртуальной реальности. Как и в основных проектах серии, игроки посетят различные биомы: в трейлере показали джунгли и заснеженные горы.
Критики уже поделились своим мнением об игре. Сейчас проект имеет 79 баллов на Metacritic на основании 41 рецензии. Хвалят реализованные с помощью PS VR2 возможности, но скептически относятся к большому количеству скалолазания.
Релиз Horizon Call of the Mountain состоится 22 февраля эксклюзивно для PlayStation VR2. Ранее Digital Foundry выпустила подробный разбор устройства.