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41 минуту назад

Вышел релизный трейлер Horizon Call of the Mountain

Игромания.ру

На официальном канале PlayStation появился новый трейлер Horizon Call of the Mountain. Он приурочен к скорому релизу и демонстрирует кадры из разных участков игры.

Вышел релизный трейлер Horizon Call of the Mountain
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Главному герою придётся освежиться от того, что Элой обольёт его водой. Также показали много машин, детализацию которых специально адаптировали для осмотра в виртуальной реальности. Как и в основных проектах серии, игроки посетят различные биомы: в трейлере показали джунгли и заснеженные горы.

Критики уже поделились своим мнением об игре. Сейчас проект имеет 79 баллов на Metacritic на основании 41 рецензии. Хвалят реализованные с помощью PS VR2 возможности, но скептически относятся к большому количеству скалолазания.

Релиз Horizon Call of the Mountain состоится 22 февраля эксклюзивно для PlayStation VR2. Ранее Digital Foundry выпустила подробный разбор устройства.

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