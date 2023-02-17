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56 минут назад

В России вновь призывают заблокировать Twitch

Чемпионат.com

Зампредседателя думского комитета по информполитике Антон Горелкин заявил, что стриминговый сервис Twitch заслуживает быть заблокированным или замедленным на территории РФ. По словам чиновника, «сервис на постоянной основе нарушает российское законодательство».

В России вновь призывают заблокировать Twitch
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Twitch давно заслужил самую суровую меру, это блокировка либо замедление трафика. Сервис на постоянной основе нарушает российское законодательство… Все эти нарушения присутствуют на Twitch: реклама казино и наркотиков и дискредитация вооружённых сил РФ».

Как отметил Горелкин, в мире уже давно есть достойные замены Twitch — это и российские, и китайские стриминговые сервисы. А продукт Amazon «оказывает на молодую аудиторию России большое влияние, и такую проблему нельзя опускать».

Это далеко не первое предложение по блокировке Twitch в России. Сервис призывают заблокировать в стране с марта прошлого года, назначая штрафы за показ запрещённого контента и грозя порталу ещё более страшными санцкиями.

Игры,Антон Горелкин,
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