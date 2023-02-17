В России вновь призывают заблокировать Twitch

Зампредседателя думского комитета по информполитике Антон Горелкин заявил, что стриминговый сервис Twitch заслуживает быть заблокированным или замедленным на территории РФ. По словам чиновника, «сервис на постоянной основе нарушает российское законодательство».

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«Twitch давно заслужил самую суровую меру, это блокировка либо замедление трафика. Сервис на постоянной основе нарушает российское законодательство… Все эти нарушения присутствуют на Twitch: реклама казино и наркотиков и дискредитация вооружённых сил РФ».

Как отметил Горелкин, в мире уже давно есть достойные замены Twitch — это и российские, и китайские стриминговые сервисы. А продукт Amazon «оказывает на молодую аудиторию России большое влияние, и такую проблему нельзя опускать».