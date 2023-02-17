Выходцы из Respawn основали новую студию Wildlight Entertainment

Бывшие сотрудники Respawn основали новую студию Wildlight Entertainment, главой которой стал бывший геймдиректор первой Чад Гринер.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Гринер покинул Respswn ещё в 2021 году, а ещё к нему присоединились и другие участники его старой команды, которые ранее занимались не только Apex Legends, но и серией Titanfall. Кроме того, отдельные авторы отвечали за другие популярные проекты вроде разных частей Call of Duty.

Есть в рядах новой студии и дизайнер Родни Рис, который занимался франшизой Uncharted и первой The Last of Us. На данный момент в Wildlight Entertainment состоит порядка 28 человек.