Выходцы из Respawn основали новую студию Wildlight Entertainment

Бывшие сотрудники Respawn основали новую студию Wildlight Entertainment, главой которой стал бывший геймдиректор первой Чад Гринер.
Гринер покинул Respswn ещё в 2021 году, а ещё к нему присоединились и другие участники его старой команды, которые ранее занимались не только Apex Legends, но и серией Titanfall. Кроме того, отдельные авторы отвечали за другие популярные проекты вроде разных частей Call of Duty.
Есть в рядах новой студии и дизайнер Родни Рис, который занимался франшизой Uncharted и первой The Last of Us. На данный момент в Wildlight Entertainment состоит порядка 28 человек.
Авторы отметили, что в их распоряжении есть нужные финансы для разработки новых оригинальных и масштабных вселенных, причём они уже какое-то время работали над первым проектом — но детали о нём раскрывать пока рано.