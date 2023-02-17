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23 минуты назад

Выходцы из Respawn основали новую студию Wildlight Entertainment

Игромания.ру

Бывшие сотрудники Respawn основали новую студию Wildlight Entertainment, главой которой стал бывший геймдиректор первой Чад Гринер.

Выходцы из Respawn основали новую студию Wildlight Entertainment
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Гринер покинул Respswn ещё в 2021 году, а ещё к нему присоединились и другие участники его старой команды, которые ранее занимались не только Apex Legends, но и серией Titanfall. Кроме того, отдельные авторы отвечали за другие популярные проекты вроде разных частей Call of Duty.

Есть в рядах новой студии и дизайнер Родни Рис, который занимался франшизой Uncharted и первой The Last of Us. На данный момент в Wildlight Entertainment состоит порядка 28 человек.

Авторы отметили, что в их распоряжении есть нужные финансы для разработки новых оригинальных и масштабных вселенных, причём они уже какое-то время работали над первым проектом — но детали о нём раскрывать пока рано.

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