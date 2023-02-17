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23 минуты назад

Фанаты добавили в Elden Ring заклинания и полёты на мётлах из «Гарри Поттера»

Игромания.ру

Фанаты Elden Ring из команды Garden Of Eyes выпустили мод в честь релиза Hogwarts Legacy, который добавляет в первый проект заклинания и полёты на метле.

Фанаты добавили в Elden Ring полеты на метлах из «Гарри Поттера»
Фото: Игромания.руИгромания.ру

В общей сложности игрокам стало доступно семь заклятий из вселенной «Гарри Поттера», включая Акцио (притягивает врагов), Конфринго (атака огнём), Империус (контроль противника), Круциатус (оглушение) и даже смертельное Авада Кедавра. Есть, кстати, и Патронус (Экспекто патронум).

Кроме того, в игре стали доступны полёты на метле, которые позволяют быстро перемещаться по карте — в том числе и во время битв с боссами. При этом пользователи могут примерить скин самого Гарри Поттера, который ожидаемо вооружён волшебной палочкой.

Если игроки используют «Непростительные заклятия», то у них появляются определённые ограничения по здоровью, выносливости и так далее. Сам мод поддерживает кооператив и PvP-режим. А ещё создатели готовы добавить больше заклинаний и возможностей — если их проект станет популярным среди пользователей.

Игры,Гарри Поттер,
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