Фанаты добавили в Elden Ring полеты на метлах из «Гарри Поттера»

Фанаты Elden Ring из команды Garden Of Eyes выпустили мод в честь релиза Hogwarts Legacy, который добавляет в первый проект заклинания и полёты на метле.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

В общей сложности игрокам стало доступно семь заклятий из вселенной «Гарри Поттера», включая Акцио (притягивает врагов), Конфринго (атака огнём), Империус (контроль противника), Круциатус (оглушение) и даже смертельное Авада Кедавра. Есть, кстати, и Патронус (Экспекто патронум).

Кроме того, в игре стали доступны полёты на метле, которые позволяют быстро перемещаться по карте — в том числе и во время битв с боссами. При этом пользователи могут примерить скин самого Гарри Поттера, который ожидаемо вооружён волшебной палочкой.