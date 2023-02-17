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1 час назад

«Достойный конкурент Monster Hunter»: критики оценили охотничий экшен Wild Hearts

Игромания.ру

Вместе с релизом Wild Hearts появились и оценки журналистов. На момент написания новости у игры по 80 баллов на агрегаторах Metacritic (версия для PS5) и Opencritic.

«Достойный конкурент Monster Hunter»: критики оценили охотничий экшен Wild Hearts
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Большая часть изданий поставила Wild Hearts высокие оценки, отмечая успешный старт для новой IP. Критики хвалят уникальный дизайн монстров, хорошую историю, динамичный геймплей, большое разнообразие оружия и систему крафта Каракури.

Многие указывают на сходства Wild Hearts с серией Monster Hunter, но при этом отмечают, что новинке всё же удалось продемонстрировать свою индивидуальность. Игра не сделала революцию в жанре, но стала его отличным дополнением.

Издания, оценившие Wild Hearts средним баллом, указывают на нераскрытый потенциал игры, малое число монстров и большое количество технических проблем. Стоит отметить, что на последнее жалуются и более благосклонные рецензенты.

Wild Hearts доступна на PS5, Xbox Series и PC. Разработчики уже пообещали улучшить производительность игры.

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