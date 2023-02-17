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1 час назад

Ubisoft обещает показать «улучшенную версию» Skull and Bones в ближайшее время

Чемпионат.comиещё 2

Финансовый директор Ubisoft Фредерик Дюге рассказал, что у компании есть некая улучшенная версия Skull and Bones, которую ещё не видели игроки. По его словам, пиратский экшен в его актуальном виде покажут в ближайший месяц, а сама игра якобы выглядит впечатляюще.

Ubisoft пообещала показать «улучшенную версию» Skull and Bones
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

При этом, по данным инсайдеров, у тестировщиков Skull and Bones остались смешанные впечатления от проекта. Да, это относительно компетентная игра, однако в ней нет ничего особенного, поэтому вряд ли она станет хитом. Большого успеха, кажется, не ждут и в Ubisoft, однако продолжают переносить дату релиза на всё более поздний срок.

Сейчас у Skull and Bones нет полноценной даты выхода. Пиратский экшен должен выйти не раньше апреля 2023 года.

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