В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 74.76EUR 79.98
Войти в почту
43 минуты назад

Ubisoft выпустит мобильные Rainbow Six и The Division до апреля 2024 года

Игромания.ру

Ubisoft включила мобильные проекты по Rainbow Six и The Division в своё расписание на ближайший финансовый год, который завершается 31 марта 2024 года.

Ubisoft назвала сроки выхода мобильных Rainbow Six и The Division
Фото: Игромания.руИгромания.ру

На этот же период запланированы релизы Assassin's Creed Mirage, Avatar: Frontiers of Pandora, The Crew Motorfest, Skull and Bones и так далее.

Мобильный проект по Rainbow Six для iOS и Android будет похож на Siege, но сами матчи при этом окажутся более короткими, а выбор оперативников и карт — скромнее. Пользователи будут сражаться на аренах в формате «5 на 5».

С помощью The Division Resurgence авторы рассчитывают создать опыт полноценного AAA-шутера на мобильных устройствах, где пользователи вернутся в Нью-Йорк. В проекте будет сюжетная кампания, которую можно пройти в одиночку или кооперативе.

Кроме того, Ubisoft занята планированием контента для четвёртого сезона The Division 2, заодно продолжая работу над The Division: Heartland. Последнее — условно-бесплатный проект во вселенной для консолей и PC.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий