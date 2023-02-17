Ubisoft назвала сроки выхода мобильных Rainbow Six и The Division

Ubisoft включила мобильные проекты по Rainbow Six и The Division в своё расписание на ближайший финансовый год, который завершается 31 марта 2024 года.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

На этот же период запланированы релизы Assassin's Creed Mirage, Avatar: Frontiers of Pandora, The Crew Motorfest, Skull and Bones и так далее.

Мобильный проект по Rainbow Six для iOS и Android будет похож на Siege, но сами матчи при этом окажутся более короткими, а выбор оперативников и карт — скромнее. Пользователи будут сражаться на аренах в формате «5 на 5».

С помощью The Division Resurgence авторы рассчитывают создать опыт полноценного AAA-шутера на мобильных устройствах, где пользователи вернутся в Нью-Йорк. В проекте будет сюжетная кампания, которую можно пройти в одиночку или кооперативе.