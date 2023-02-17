Бесплатные игры на выходные: что скачать на ПК

Пока мир, затаив дыхание, ждет релиза Like a Dragon: Ishin! на следующей неделе, представляем вашему вниманию очередную подборку бесплатных игр: от нелепого файтинга про битву рук до рисованного экшена.

Фото: Steam Steam

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В Epic Games Store можно бесплатно забрать Warpips: динамичную стратегию в духе Command & Conquer и World in Conflict. Чтобы захватить вражеский штаб, игроку нужно грамотно командовать пехотой, техникой и артиллерией, постепенно пробивая путь к базе противника. Warpips делает акцент на масштабные сражения и минимум надоедливого микроменеджмента — если вы любите тактические стратегии, где не нужно долго ломать голову над экономикой, то обратите внимание. Игра бесплатна до 23 февраля.

Steam

Hand2Hand — комедийный файтинг об эпичных битвах рук на рабочем столе. Пока что игра находится на стадии пре-альфы, но игроки уже сейчас могут выяснить, кто хозяин в офисе, при помощи широкого арсенала оружия: от палочек для еды и ручек до степлеров и канцелярских ножей.

Steam

Остросюжетная визуальная новелла, вдохновленная «Парком юрского периода». Группа контрабандистов решается нелегально перевезти диких тигров по заказу эксцентричного миллионера, но посреди рейса корабль попадает в шторм — и хищники вырываются на свободу. Только решения игрока определят, кто из команды контрабандистов выживет, а кто — погибнет.

Steam

Missing Hiker — короткий, но весьма атмосферный хоррор о ночной поездке в глушь. Главный герой отправляется на поиски брата, который вышел в палаточный поход, но так и не вернулся домой. Игра стилизована под ретро-хорроры эпохи PlayStation 1 со всеми вытекающими: VHS-фильтром, минималистической графикой и непроглядной темнотой.

Steam

HellFurnace — аркадный, высокоскоростной экшен с очаровательной рисованной графикой, где главному герою предстоит овладеть владык царства демонов. Сами разработчики относят проект к поджанру boss rush: то есть, HellFurnace целиком состоит из череды битв против сложных боссов. Даже если вы не любите хардкор, взглянуть на игру стоит хотя бы ради визуальной составляющей — по меркам студенческого проекта она выглядит великолепно.