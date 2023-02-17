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48 минут назад

Ремейк Sherlock Holmes The Awakened перенесли на несколько недель

Чемпионат.com

Студия Frogwares объявила, что релиз Sherlock Holmes The Awakened состоится не в феврале или марте, как было запланировано. Теперь релиз ожидается не раньше апреля.

Ремейк Sherlock Holmes The Awakened перенесли на несколько недель
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Сюжет игры расскажет о том, как Шерлок Холмс и доктор Ватсон берутся за новое дело, связанное с таинственным культом, который поклоняется древнему морскому демону. Героям предстоит лицом к лицу столкнуться с ужасами из книг Говарда Лавкрафта.

Sherlock Holmes The Awakened — ремейк игры «Шерлок Холмс и секрет Ктулху» 2006 года. Основные фишки проекта не изменят, однако сделают проект играбельным для современности.

Ремейк Sherlock Holmes: The Awakened выйдет в первом квартале 2023 года на ПК, консолях PlayStation, Xbox и Nintendo Switch.

Игры,Говард Лавкрафт,Шерлок Холмс,
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