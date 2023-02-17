Авторы Minecraft показали нового моба по имени Нюхач

Mojang опубликовала небольшой ролик, посвящённый мобу Sniffer, который появится в Minecraft в обновлении 1.20.
Sniffer или Сниффер/Нюхач стал победителем прошлогоднего голосования за нового моба. Это вымерший вид, который можно воскресить из специальных яиц. Последние находятся в «подозрительных» песчаных блоках, которые скрывают в себе и другие предметы.
Нюхачи не только очень милые, но ещё и полезные. Эти мобы помогают вынюхивать месторасположение древних семян, из которых затем можно вырастить уникальные растения.
Тестирование Нюхачей начнётся в скором времени, однако полный набор возможностей моба будет доступен только в полноценном релизе обновления.
Напомним, что версия Minecraft 1.20 порадует игроков и другими нововведениями вроде биома с цветущей сакурой и долгожданной системой археологии. Выход обновления состоится в этом году.