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1 час назад

Авторы Minecraft показали в свежем ролике нового моба по имени Нюхач

Игромания.ру

Mojang опубликовала небольшой ролик, посвящённый мобу Sniffer, который появится в Minecraft в обновлении 1.20.

Авторы Minecraft показали нового моба по имени Нюхач
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Sniffer или Сниффер/Нюхач стал победителем прошлогоднего голосования за нового моба. Это вымерший вид, который можно воскресить из специальных яиц. Последние находятся в «подозрительных» песчаных блоках, которые скрывают в себе и другие предметы.

Нюхачи не только очень милые, но ещё и полезные. Эти мобы помогают вынюхивать месторасположение древних семян, из которых затем можно вырастить уникальные растения.

Тестирование Нюхачей начнётся в скором времени, однако полный набор возможностей моба будет доступен только в полноценном релизе обновления.

Напомним, что версия Minecraft 1.20 порадует игроков и другими нововведениями вроде биома с цветущей сакурой и долгожданной системой археологии. Выход обновления состоится в этом году.

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