Керри OG сыграет за HellRaisers на The Lima Major 2023

Украинский киберспортсмен Артём Yuragi Голубев выступит за HellRaisers в качестве игрока замены на предстоящем глобальном турнире The Lima Major 2023 по Dota 2 — это подтвердили представители клуба.
Напомним, сам Yuragi вместе с OG занял лишь пятое место в региональной лиге Dota Pro Circuit в Европе и не заслужил право выступить на чемпионате в Перу.
Состав HellRaisers на The Lima Major 2023:
Замена потребовалась HellRaisers после того, как их основной керри Никита Daxak Кузьмин покинул команду. Несмотря на то, что российская команда смогла пробиться за мейджор в Лиме, игрок не смог продолжить выступления за HR из-за конфликта с тренером.