Керри OG сыграет за HellRaisers на The Lima Major 2023

Украинский киберспортсмен Артём Yuragi Голубев выступит за HellRaisers в качестве игрока замены на предстоящем глобальном турнире The Lima Major 2023 по Dota 2 — это подтвердили представители клуба.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Напомним, сам Yuragi вместе с OG занял лишь пятое место в региональной лиге Dota Pro Circuit в Европе и не заслужил право выступить на чемпионате в Перу.

Состав HellRaisers на The Lima Major 2023:

Артем Yuragi Голубев (cтендин);

Глеб kiyotaka Зырянов;

Матвей MieRo Васюнин;

Владислав Antares Кертман;

Алексей Solo Березин.