Создатели ремейка Resident Evil 4 рассказали о работе над звуками

Звуковой дизайнер Хироси Тамура и композитор Кота Судзуки рассказали о своей работе над ремейком Resident Evil 4.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Специалисты располагают новейшими технологиями, однако, общее звучание игры не хотели делать слишком реалистичным, чтобы не потерять сущность оригинала. Что действительно приблизили к реальности, так это звуки окружения и некоторые «случайные тона» вроде скрипов в домах, криков животных или падающих камней.

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Не обошли стороной и шум ветра со звуками выстрелов. В первом случае, если игрок находится в помещении, то звук ветра будет казаться громче у окна иди двери, а если он находится на улице, то скорость и направление ветра будут рассчитываться с помощью графического процессора в режиме реального времени.

Что касается выстрелов, то звук, прозвучавший поблизости, будет ощущаться более громким, «холодным и механическим» — иными словами, не очень приятным.

Звуковые эффекты для врагов были воссозданы с нуля, при этом некоторые звуки перекочевали в ремейк из оригинала — после аранжировки или других изменений. Тамура и Судзуки отметили, что всё, включая новые элементы, делалось с любовью к исходному материалу. По словам Тамуры, особенно много сил ушло на создание подходящих звуков для Дель Лаго.

Что касается саундтрека, то в ремейке не будет ни одной песни из оригинала в стандартном виде. Около 30% треков содержат знакомую мелодическую линию или фразировку. Остальные 70% — это новые треки, некоторые из которых сохранили концепцию оригинальной RE 4. Речь идёт об использовании шумов во время битвы с Ганадо, изменении ритма или добавлении жуткого звука, который напоминает голос.

Другие же треки, напротив, сменили своё направление. В итоге вместо ужасающей музыки можно будет услышать более драматичную композицию и так далее.

Ремейк Resident Evil 4 будет внушать страх и через звуки, издаваемые «невидимыми» источниками. Например, за стеной может быть Ганадо, которого графически «отключили», но который всё равно продолжит напоминать о своём присутствии.Кроме того, разработчики задействовали в игре функцию, называемую «комнатным порталом». Она позволяет естественным образом стимулировать звуковую окклюзию и дифракцию. В пример привели сценарий, когда игрок находится в маленькой комнате с одной открытой дверью, расположенной немного впереди. Из этой двери будет доносится звук, издаваемый противником, при этом сам противник может находиться за стеной где-нибудь справа, а не прямо перед игроком.

В других случаях звук, доносящийся из-за стен, будет регулироваться в зависимости от толщины или плотности этих стен.

В прошлом комнатный портал частично использовался в Resident Evil Village. В ремейке RE 4 его задействовали на протяжении всей игры.

В конце интервью Тамура и Судзуки поделились своими фаворитами среди звуков в игровой индустрии и за её пределами. Тамуре очень нравятся общие звуки в Battlefield и Call of Duty, а звуки выстрелов — в The Division Ubisoft. Судзуки обычно вдохновляется музыкой из фильмов и сериалов. Он отметил музыку из «Довода», «Тьмы» и «Звёздных войн».