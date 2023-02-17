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1 час назад

Продажи Sonic Frontiers превзошли ожидания SEGA. На новые игры будут тратить больше денег

Чемпионат.com

Недавно SEGA отчиталась перед инвесторами и рассказала, что осталась очень довольна финансовыми результатами Sonic Frontiers. Игра превзошла все самые смелые ожидания компании.

Продажи Sonic Frontiers превзошли ожидания SEGA
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

По словам SEGA, такая заинтересованность показывает, что игру действительно стоит развивать. В будущем проект получит ещё больше контента и полноценные DLC.

«Мы считаем, что нашли игру, которую широко признали многие люди по всему миру. Количество проданных копий значительно превысило наши первоначальные ожидания».

Более того, SEGA будет выделять больше денег на разработку подобных тайтлов, чтобы и дальше радовать фанатов.

«Мы ожидаем, что затраты на разработку новых игр в будущем вырастут ещё больше. Мы будем стремиться создать высокое качество при разработке крупных игр по нашим франшизам».

Sonic Frontiers вышла в конце прошлого года и стала настоящим сюрпризом. Игра действительно понравилась многим, хотя изначально такого ощущения она не создала. Sonic Frontiers доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch.

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