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1 час назад

Разработка Death Stranding 2 продвигается: Хидео Кодзима показал закулисные фото

Игромания.руиещё 1

Хидео Кодзима опубликовал в Twitter несколько закулисных фотографий, относящихся к производству Death Stranding 2.

Кодзима показал закулисные фото разработки Death Stranding 2
Фото: Игромания.руИгромания.ру

На них можно увидеть оборудование для захвата движений, звукозаписывающую будку, звукооператора и не только. Многие уже успели предположить, что актрисой в будке является Леа Сейду, которая, похоже, работает над репликами Фрэджайл.

Игромания.ру
Игромания.ру
Игромания.ру

По словам самого Кодзимы, Фрэджайл сыграет важную роль в сиквеле Death Stranding. Он также подчеркнул важные партии героинь Эль Фаннинг («Великая», «Неоновый демон») и Сиори Куцуна («Аутсайдер», «Дэдпул 2»). Последняя актриса завершила запись захвата движений для своего персонажа в конце прошлого года.

Death Stranding 2 была анонсирована на The Game Awards 2022. По слухам, игра может выйти в 2024 году.

Игры,Хидео Кодзима,
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