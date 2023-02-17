Кодзима показал закулисные фото разработки Death Stranding 2

Хидео Кодзима опубликовал в Twitter несколько закулисных фотографий, относящихся к производству Death Stranding 2.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

На них можно увидеть оборудование для захвата движений, звукозаписывающую будку, звукооператора и не только. Многие уже успели предположить, что актрисой в будке является Леа Сейду, которая, похоже, работает над репликами Фрэджайл.

Игромания.ру

Игромания.ру

Игромания.ру

По словам самого Кодзимы, Фрэджайл сыграет важную роль в сиквеле Death Stranding. Он также подчеркнул важные партии героинь Эль Фаннинг («Великая», «Неоновый демон») и Сиори Куцуна («Аутсайдер», «Дэдпул 2»). Последняя актриса завершила запись захвата движений для своего персонажа в конце прошлого года.