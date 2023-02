Ubisoft почти никак не рекламировала стратегию The Settlers: New Allies. У игры и внятных трейлеров-то не было, однако компания дала понять, что не забыла про свой ближайший проект. В честь скорого выхода игры вышел релизный трейлер.

The Settlers: New Allies — девятая часть культовой серии The Settlers. Ещё её называют перезапуском всей франшизы.