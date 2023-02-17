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13 минут назад

Ubisoft всё же не забыла про The Settlers: New Allies. К релизу игры вышел трейлер

Чемпионат.com

Ubisoft почти никак не рекламировала стратегию The Settlers: New Allies. У игры и внятных трейлеров-то не было, однако компания дала понять, что не забыла про свой ближайший проект. В честь скорого выхода игры вышел релизный трейлер.

Вышел релизный трейлер The Settlers: New Allies
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

В нём можно увидеть различные фрагменты и геймплейные элементы. В самом начале начинается развитие поселения, которое идёт полным ходом. К концу видео готов уже полноценный городок.

Видео доступно на YouTube-канале Ubisoft. Права на видео принадлежат Ubisoft.

The Settlers: New Allies — девятая часть культовой серии The Settlers. Ещё её называют перезапуском всей франшизы.

Релиз игры на ПК состоится уже сегодня, а до PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch состоится 23 марта.

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