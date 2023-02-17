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38 минут назад

Веном прибудет в Marvel's Midnight Suns уже 23 февраля

Игромания.ру

Firaxis опубликовала трейлер второго дополнения для Marvel's Midnight Suns с Веномом. Его релиз состоится уже 23 февраля.

Веном прибудет в Marvel's Midnight Suns уже 23 февраля
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Знаменитый антигерой прибудет в игру с 10-ю уникальными способностями, дополнительными сюжетными миссиями, улучшением Аббатства и косметическими предметами. В свежем трейлере можно увидеть отрывки новых синематиков и геймплея.

Веном включён в сезонный пропуск — вместе с уже вышедшим Дэдпулом, Морбиусом и Шторм. А сама Marvel's Midnight Suns, напомним, стала финансовым провалом для Take-Two Interactive, но проект ещё может показать себя в долгосрочной перспективе.

Marvel's Midnight Suns вышла в прошлом году на PS5, Xbox Series и PC. В будущем ожидаются версии для PS4, Xbox One и Switch. К слову, Marvel's Midnight Suns вошла в наш список лучших стратегий/тактик 2022 года.

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