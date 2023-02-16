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49 минут назад

Выживалка в открытом мире Wild West Dynasty вышла в ранний доступ

Игромания.ру

Moon Punch Studio и Toplitz Productions объявили о премьере ролевого симулятора в открытом мире Wild West Dynasty. Игра вышла в открытый доступ в Steam и GOG.

Выживалка в открытом мире Wild West Dynasty вышла в ранний доступ
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Разработчики уже объявили о своих ближайших планах. До лета они намерены продолжить сюжетную кампанию, добавить женщину-протагониста и ещё больше побочных квестов. Мы сможем повстречать намного больше обитателей Дикого Запада, в том числе бандитов.

В игру планируют добавить больше зданий и фундаментов, а также новые рецепты крафта. Вдобавок разработчики будут постоянно трудиться над оптимизацией игры и правкой ошибок. Обещаны также новые локализации: русский язык игра уже поддерживает, хотя озвучка останется английской.

Купить Wild West Dynasty можно за 960 рублей с релизной скидкой. На выбор также имеется ряд улучшенных изданий, в которые включены цифровые дополнения, три тома руководства по игре и саундтрек. Всё это можно купить и по отдельности.

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