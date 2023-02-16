В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 74.76EUR 79.98
Войти в почту
42 минуты назад

Релизный трейлер The Settlers: New Allies учит, как мостить дорожки

Игромания.ру

Ubisoft опубликовала релизный трейлер градостроительного симулятора The Settlers: New Allies. Новая часть знаменитой серии, которая одновременно заявлена как её перезапуск, появится на РС уже завтра, 17 февраля, и будет доступна по подписке Ubisoft+.

Релизный трейлер The Settlers: New Allies учит, как мостить дорожки
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Компания заодно назвала дату выхода игры на консолях. На Nintendo Switch, Xbox Series, PlayStation 4 и PlayStation 5 она будет доступна 23 марта. Приём предварительных заказов стартует 15 марта.

В релизном трейлере нам показали основные элементы создания средневекового поселения, включая выбор места, строительство, тренировку армий, добычу ресурсов и создание продукции. Помимо этого, нам ещё предстоит сражаться с бандитами и захватчиками, а также расширять свою территорию.

Игроков ждёт сюжетная кампания, в которой изгнанники пытаются выстроить новую жизнь на ничейных землях. Помимо этого, игроки смогут участвовать в поединках против искусственного интеллекта или других игроков, в одиночку или в командах по восемь человек.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий