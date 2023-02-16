Релизный трейлер The Settlers: New Allies учит, как мостить дорожки

Ubisoft опубликовала релизный трейлер градостроительного симулятора The Settlers: New Allies. Новая часть знаменитой серии, которая одновременно заявлена как её перезапуск, появится на РС уже завтра, 17 февраля, и будет доступна по подписке Ubisoft+.

Компания заодно назвала дату выхода игры на консолях. На Nintendo Switch, Xbox Series, PlayStation 4 и PlayStation 5 она будет доступна 23 марта. Приём предварительных заказов стартует 15 марта.

В релизном трейлере нам показали основные элементы создания средневекового поселения, включая выбор места, строительство, тренировку армий, добычу ресурсов и создание продукции. Помимо этого, нам ещё предстоит сражаться с бандитами и захватчиками, а также расширять свою территорию.