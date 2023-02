Fntastic рассказала историю создания The Day Before

Якутская студия Fntastic выпустила новое видео, посвящённое выживалке The Day Before. И в нём нам попытались рассказать о процессе работы над игрой, о нынешнем состоянии дел и о ближайших планах разработчиков.

Работа над The Day Before началась в 2019 году, и тогда её создатели использовали мультяшную графику, рисованную анимацию и много заснеженных локаций. Со временем от всего этого отказались в 2020 году, когда решили сделать не только «проект мечты», но и популярную современную игру.Создатели The Day Before позволяют нам сравнить изначальную версию игры с нынешним её состоянием. В основном они относятся к внешнему виду, поскольку характеристики героя, сражения с зомби и возможность исследования мира остались на месте.Релиз The Day Before должен состояться 10 ноября.