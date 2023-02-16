Реверсивная стратегия Flooded выходит в Steam 15 марта

Польский геймдизанер-одиночка Тимотеуш Пясек, выступающий как студия Artificial Disasters, создал прототип Flooded в ходе геймджема Miedź Jam 2021. А теперь у игры уже есть дата релиза: необычная стратегия появится в продаже в Steam 15 марта 2023 года.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Действие Flooded происходит в мире, который постепенно уходит под воду. И на нашем острове необходимо собрать как можно больше важных ресурсов, пока шахты и фабрики не уйдут под воду вместе с затопленными участками. Успеем — построим ковчег и переберёмся на новое место.

Все острова создаются процедурной генерацией, и, помимо развития и интенсификации производства, нам предстоит справляться с массой испытаний. Исследование территорий может принести новые технологии и древние секреты. Вдобавок на наш остров то и дело будут нападать враги и опасные боссы.