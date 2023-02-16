Вышел геймплейный трейлер раннего доступа Kerbal Space Program 2

На официальном канале серии Kerbal Space Program вышел геймплейный трейлер раннего доступа ко второй части. Был продемонстрирован успешный запуск ракеты, а также примеры неудачных полётов. Показали и глубокую систему создания космических шаттлов, которые можно отправить на далёкие планеты.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Игрокам предстоит развивать космическую программу и исследовать космос. Для этого потребуется знание теории, часть которой разработчики будут предоставлять в виде анимированных роликов. Основными особенностями сиквела выделяют межзвёздные путешествия, организацию колоний на других планетах, а также поддержку модификаций и сетевой игры.