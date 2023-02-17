Вышли обзоры шлема PlayStation VR2 — гарнитуру очень хвалят, но не всё идеально

Эмбарго на обзоры игровой гарнитуры PlayStation VR2 спали сегодня. Журналисты уже поделились впечатлениями. В целом шлем хвалят за скачок качества изображения и удобство в пользовании. Из минусов отмечают высокую цену и малое количество стоящих внимания VR-игр.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Издание IGN в своём обзоре похвалило новое аппаратное обеспечение, а также удобство новых контроллеров Sense, которые пришли на замену устаревшим PS Move.

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Для PS VR требовались контроллеры PS Move, которые были выпущены в эпоху PS3 и которым на момент релиза шлема было шесть лет. А PlayStation VR2 поддерживает совершенно новые специализированные контроллеры Sense, которые не только предназначены для виртуальной реальности, но и используют преимущества своего родного оборудования.

Обозреватель VGC тоже доволен начинкой шлема. По его словам, новая гарнитура точно поразит любого, кто мало знаком с подобными технологиями. Но он сомневается, что Sony будет активно её поддерживать. Также его немного смущает стоимость.

Если вы покажете кому-то PlayStation VR2, он будет очень впечатлён. Но когда вы скажете, что для этого игрового опыта требуется комбинация консоли и гарнитуры, которая стоит около $ 1 тыс., то восторг исчезнет.

Sony

Экспертам издания PC Mag понравились OLED-дисплеи, которые выдают невероятно чёткую картинку, а также форм-фактор контроллеров Sense. По их словам, они идеально лежат в руке. Журналисты остались в восторге и от качественного 3D-звука.

Технология изображения в PS VR2 уникальна. Шлем умеет отслеживать взгляд пользователя, что дарует уникальный и реалистичный опыт. Например, если игрок во время геймплея смотрит на тот или иной объект, то он становится чётким, а когда отводит взгляд, тот немного расплывается.

Sony

Журналистам для обзора дали опробовать всего восемь игр. При этом на старте продаж будет доступно около 30 самых разных VR-проектов.

Список игр, в которые играли обозреватели PlayStation VR2

Moss 1 и 2.

Horizon Call of the Mountain.

Rez Infinite.

Tetris Effect.

Song in the Smoke: Rekindled.

Thumper.

Star Wars: Tales from the Galaxy's Edge.

Также стало известно, что на PS VR2 можно играть и в обычные игры, причём в 120 Герц, если тот или иной тайтл поддерживает такую частоту. В ином случае игры можно запускать в разрешении 4К при 40 FPS.