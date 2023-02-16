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Фанаты озвучили главного героя «Скайрима» с помощью нейросетей

Фанатское сообщество The Elder Scrolls 5: Skyrim не перестаёт удивлять. Спустя 11 лет после релиза оригинальной игры пользователи продолжают выпускать впечатляющие модификации, серьёзно влияющие на впечатления от проекта.

Фанаты озвучили главного героя «Скайрима» с помощью нейросетей
© Чемпионат.com

Так, фанат под ником MrCoby220 уже несколько месяцев работает над модификацией Dragonborn Voice Over, добавляющей в игру полноценную озвучку главного героя. Автор добавил в игру уже более 7000 строк диалогов, озвученных с помощью нейросети ElevenLabs AI. Самое интересное, что голос персонажа звучит очень натурально — мод выдают разве что редкие роботизированные звуки и долгая пауза в общении с ботами.

Видео доступно на YouTube-канале Mathiew May. Права на видео принадлежат Bethesda

Сейчас Dragonborn Voice Over находится в стадии разработки: к релизу MrCoby220 планирует добавить в том числе и мужские голоса, исправить звуковые ошибки и протестировать модификацию в самых разных ситуациях. Мод можно скачать уже на сайте NexusMods, однако работать он будет только в английской версии специального издания «Скайрима».

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