Фанаты озвучили главного героя «Скайрима» с помощью нейросетей

Фанатское сообщество The Elder Scrolls 5: Skyrim не перестаёт удивлять. Спустя 11 лет после релиза оригинальной игры пользователи продолжают выпускать впечатляющие модификации, серьёзно влияющие на впечатления от проекта.

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Так, фанат под ником MrCoby220 уже несколько месяцев работает над модификацией Dragonborn Voice Over, добавляющей в игру полноценную озвучку главного героя. Автор добавил в игру уже более 7000 строк диалогов, озвученных с помощью нейросети ElevenLabs AI. Самое интересное, что голос персонажа звучит очень натурально — мод выдают разве что редкие роботизированные звуки и долгая пауза в общении с ботами.

Видео доступно на YouTube-канале Mathiew May. Права на видео принадлежат Bethesda