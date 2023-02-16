В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 74.21EUR 79.57
Войти в почту
15 минут назад

Режим выживания против зомби вернулся в PUBG

Игромания.ру

В PUBG: Battlegrounds вернулся режим «Выживание: Зомби» и получил обновление 2.0. Здесь игрокам предстоит отражать нападение волн кровожадных чудовищ. В честь этого разработчики также выпустили новый трейлер и опубликовали список изменений.

Режим выживания против зомби вернулся в PUBG
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Режим состоит из десяти этапов длительностью три минуты. Для победы необходимо убить всех зомби или выдержать атаку до конца раунда. В начале каждой новой волны будет появляться всё больше противников, в том числе и особые заражённые, которые могут использовать гранаты.

Убийства зомби вознаграждаются монетами, которые можно потратить на дополнительное снаряжение. В обновлении число таких предметов расширилось: появились новые ловушки, химикаты для лечения, гранаты как у зомби.

PUBG: Battlegrounds доступна бесплатно на PC, PlayStation и Xbox. Недавно появились новые подробности о конкуренте Escape from Tarkov от PUBG Studios.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители