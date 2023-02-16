Режим выживания против зомби вернулся в PUBG

В PUBG: Battlegrounds вернулся режим «Выживание: Зомби» и получил обновление 2.0. Здесь игрокам предстоит отражать нападение волн кровожадных чудовищ. В честь этого разработчики также выпустили новый трейлер и опубликовали список изменений.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Режим состоит из десяти этапов длительностью три минуты. Для победы необходимо убить всех зомби или выдержать атаку до конца раунда. В начале каждой новой волны будет появляться всё больше противников, в том числе и особые заражённые, которые могут использовать гранаты.

Убийства зомби вознаграждаются монетами, которые можно потратить на дополнительное снаряжение. В обновлении число таких предметов расширилось: появились новые ловушки, химикаты для лечения, гранаты как у зомби.