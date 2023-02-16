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20 минут назад

RTX 4090 с дизайном Need for Speed продают на аукционах

Чемпионат.com

В начале января NVIDIA запустила розыгрыш видеокарт GeForce RTX 4090 с уникальным дизайном в стиле Need for Speed Unbound. Компания разыгрывала сразу 18 чипов, а победителей выбирали случайным образом среди участников в «Твиттере».

RTX 4090 с дизайном Need for Speed продают на аукционах
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Недавно победители получили стильные видеокарты, а некоторые сразу же выставили свой приз на аукцион. Сейчас RTX 4090: NFS Unbound Edition продают в среднем за 3100 канадских долларов — около 173 тыс. рублей. И причина продажи у многих очень простая: видеокарта стоит уж очень дорого, поэтому её выгоднее продать и взять обычную 4090 в полтора раза дешевле.

Кроме того, некоторые пользователи жалуются, что для установки флагмана NVIDIA им понадобится обновить весь компьютер: от материнской платы до процессора и корпуса. В этом случае даже уникальный дизайн в духе последней Need for Speed не мешает геймерам расстаться со своим выигрышем.

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