RTX 4090 с дизайном Need for Speed продают на аукционах

В начале января NVIDIA запустила розыгрыш видеокарт GeForce RTX 4090 с уникальным дизайном в стиле Need for Speed Unbound. Компания разыгрывала сразу 18 чипов, а победителей выбирали случайным образом среди участников в «Твиттере».

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Недавно победители получили стильные видеокарты, а некоторые сразу же выставили свой приз на аукцион. Сейчас RTX 4090: NFS Unbound Edition продают в среднем за 3100 канадских долларов — около 173 тыс. рублей. И причина продажи у многих очень простая: видеокарта стоит уж очень дорого, поэтому её выгоднее продать и взять обычную 4090 в полтора раза дешевле.