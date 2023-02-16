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21 минуту назад

Мультиплеер на PlayStation станет бесплатным для всех, но только на 2 дня

Cq.ru

Всех владельцев консолей PlayStation ждут выходные с бесплатным мультиплеером. Об этом официально сообщила компания Sony в своем блоге.

Мультиплеер на PlayStation станет бесплатным для всех, но только на 2 дня
Фото: Cq.ruCq.ru

Свободный доступ к онлайну на PS будет действовать 18 и 19 февраля 2023 года.

Для работы мультиплеера и некоторых других функций консолей Sony требуется платная подписка PS Plus. Однако в эти дни правило не будет действовать. Скриншот Call of Duty Modern Warfare II Щедрый жест Sony приурочен к мероприятию Festival of Play, в рамках которого для подписчиков PS Plus будут действовать повышенные скидки на игры, а также появится возможность скачать пробные версии некоторых тайтлов.

Будет ли бесплатный мультиплеер доступен для российского PS Store, пока неизвестно. Но, если учитывать ситуацию в мире, то вряд ли. Заглавное фото: Unsplash

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