Мультиплеер на PlayStation станет бесплатным для всех, но только на 2 дня

Для работы мультиплеера и некоторых других функций консолей Sony требуется платная подписка PS Plus. Однако в эти дни правило не будет действовать. Скриншот Call of Duty Modern Warfare II Щедрый жест Sony приурочен к мероприятию Festival of Play, в рамках которого для подписчиков PS Plus будут действовать повышенные скидки на игры, а также появится возможность скачать пробные версии некоторых тайтлов.