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25 минут назад

Авторы Hogwarts Legacy пообещали исправить частую ошибку с застреванием в текстурах

Чемпионат.com

В Hogwarts Legacy персонаж иногда проваливается под текстуры, на это обратили внимание многие игроки. Комьюнити-менеджер Avalanche Studios Чендлер Вуд оперативно успокоил геймеров, заявив, что команда разработчиков уже решает эту проблему. Они готовят специальный патч. Только когда он выйдет, пока точно неизвестно.

Авторы Hogwarts Legacy рассказали, как бороться с проваливанием в текстуры
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Вуд также предложил игрокам два варианта временного решения этой технической проблемы.

Решение проблемы с проваливанием в текстуры в Hogwarts Legacy

  • Игроки могут выйти в главное меню и загрузить игру с последней сохранённой контрольной точки.
  • Находясь под текстурами, найти место, где можно достать карту и выполнить быстрое перемещение в другое место.

Баг с проваливанием в текстуры в игре Hogwarts Legacy

Сегодня Студия GamesVoice объявила, что начала подготовительные работы перед профессиональной озвучкой Hogwarts: Legacy на русском языке.

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