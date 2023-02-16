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1 час назад

Игроки занижают рейтинг Returnal в Steam из-за Epic Games

Чемпионат.com

15 февраля до ПК добралась Returnal — бывший эксклюзив PlayStation 5 от авторов Resogun. Рогалик в Steam в целом приняли положительно, однако многие игроки начали оставлять негативные отзывы из-за Epic Games.

Игроки занижают рейтинг Returnal в Steam из-за Epic Games
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Дело в том, что для запуска экшена необходимо установить Epic Online Services — сторонние сервисы для сетевой игры от компании Тима Суини. Судя по всему, в Returnal они нужны для кроссплея между магазинами Steam и Epic Games Store, однако такой ответ пользователей не устроил. Они принялись писать негативные рецензии и обвинять Sony в том, что она заставляет их устанавливать сервисы, которые им совсем не нужны.

Steam

На момент публикации заметки большинство отрицательных обзоров Returnal посвящены не самой игре, а стороннему софту от Epic Games. Некоторые и вовсе оформляют возврат средств, заявляя, что приходили в Steam не для того, чтобы устанавливать «сомнительное ПО». Судя по отзывам, рогалик мог стать одной из самых высокооценённых игр Sony в Steam, если бы пользователей хотя бы заранее предупредили об установке Epic Online Services. Сейчас средний рейтинг рогалика колеблется в районе 80%.

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